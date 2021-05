Isola dei Famosi, Ilary Blasi e il raptus in diretta: bacia il fidanzato di Vera Gemma ma... Occhio sotto la gonna: notate qualcosa?

05 maggio 2021 a

a

a

Ha fatto molto scalpore il "bacio" tra Ilary Blasi e il fidanzato di Vera Gemma, Jeda, nello studio dell'Isola dei Famosi. Ovviamente si trattava solo di un siparietto, visto che a dividere le labbra dei due c'era del plexyglass. La conduttrice, comunque, si diverte spesso a stuzzicare Jeda con battute e domande nel corso delle puntate. Questa volta si è seduta tra il pubblico e ha preteso da lui un bacio. Il ragazzo, incredulo e imbarazzato, si è prestato al gioco.

Ecco perché Elisa Isoardi non si è messa subito in bikini. Isola dei Famosi, un segreto molto intimo

A colpire, però, è stato soprattutto l'abbigliamento della Blasi. In particolare, i suoi stivali calza. Nell'ultima puntata andata in onda, la conduttrice indossava un abito monospalla color cammello. Mentre dallo spacco si intravedevano delle calze a rete che fasciavano le gambe scendendo verso i piedi e coprendo persino le scarpe col tacco. Ecco perché si parla proprio di stivale-calza. Il modello indossato dalla conduttrice, come fa sapere TgCom24, si chiama Le Silla e costa 3mila euro.

Parlando di abbigliamento, non è passata inosservata nemmeno Elisa Isoardi. L'ex naufraga, costretta ad abbandonare l'Isola per un problema all'occhio, si è presentata in studio con un abito di paillettes firmato Elisabetta Franchi. Per quanto riguarda gli altri ospiti in studio, c'era Cecilia Rodriguez con un outfit sobrio seppur con trasparenze, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi a tutto colore e infine Elettra Lamborghini con un look audace.

"Smettila, te lo dico educatamente". Valeria Marini umiliata in pubblico: dove fa la pipì, schifo senza precedenti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.