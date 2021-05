Amici 2021, Sangiovanni in crisi con Giulia Stabile. Scoppia in lacrime, deve intervenire Maria De Filippi

07 maggio 2021 a

Nella puntata di Amici di ieri, giovedì 6 maggio, trasmissione condotta da Maria De Filippi e in onda su Canale 5, sono stati due gli episodi che hanno mantenuto i telespettatori incollati allo schermo. Da un lato il litigio tra Sangiovanni e Giulia, dall'altro la lezione a riguardo di Maria De Filippi. La conduttrice ha spiegato a Giulia Stabile in cosa stava sbagliando con Sangiovanni. Un discorso materno e pieno di riferimenti che incalzano a pieno le problematiche con cui ancora combatte Sangiovanni e che riguardano anche molti altri ragazzi e adolescenti.

La ballerina Giulia Stabile ha litigato con Sangiovanni per diversi motivi. Sia per alcuni episodi con Deddy, sia per l'assenza di Samuele. Giulia avrebbe voluto che il fidanzato comprendesse il suo nervosismo, il ragazzo ha tuttavia alzato la voce, facendo capire che anche lui non stesse passando un momento facile. Sangiovanni è quindi scoppiato in lacrime. La conduttrice ha preso parola in collegamento con la casetta, cercando di spiegare a Giulia il motivo per cui Sangiovanni ha reagito in questo modo. Maria De Filippi ha ripercorso le prime tappe adolescienziali del cantante, tra episodi di bullismo e la sua difficoltà nel gestire la rabbia.

"A volte sentirsi isolati, tra virgolette diversi, allontanati e non accolti, con magari qualcuno di più adulto che ti dice che nella vita non combinerai nulla, i modi di reagire possono essere tanti" ha esordito De Filippi, aggiungendo che "Inizialmente pensi non è giusto, poi pensi forse è vero, poi ti viene rabbia, ti chiudi in una stanza e vorresti spaccare tutto. Dai i pugni contro il muro e ti fai male". La conduttrice prosegue spendendo parole importanti nei confronti di Sangiovanni: "Quando lui va sul palco mostra una sicurezza, perché lì è sé stesso, canta quello che ha scritto. Però poi le sue fragilità le ha anche lui, no? Allora quella parte di te Giulia che a volte fa sorridere, fa divertire eccetera e fa pensare che quella è la tua purezza, la tua ingenuità... Ce l'ha anche lui, Semplicemente non la fa vedere".

