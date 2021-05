Oggi è un altro giorno, Matteo Bassetti e la frase a telecamere spente: "Cosa hai detto?", imbarazzo in diretta

07 maggio 2021 a

A Oggi è un altro giorno, talk-show trasmesso su Rai 1 e condotto da Serena Bortone, ci sono due ospiti d'eccezione: Emanuel Caserio, attore classe 90' e il virologo star Matteo Bassetti. I due ospiti si sono resi protagonisti di un siparietto tanto divertente, quanto a tratti imbarazzante. In collegamento da Genova, Bassetti ha riferito dell'andamento della pandemia in Italia. Durante il discorso del virologo è però intervenuta la conduttrice che con tono sarcastico ha detto: "Mi scusi professore, qui c'è un ragazzo un po' intemperante". Bortone ha poi esortato Caserio a riferire a Bassetti quello che aveva appena sussurato a telecamere spente.

"Ma no, niente" cerca di divincolarsi l'attore de Il Paradiso delle Signore. Serena Bortone non ha però mollato la presa, chiedendo nuovamente all'attore di riportare quanto aveva appena detto. "Stavo dicendo che ormai lui, il medico Bassetti, è conosciuto in Tv. E io ho un'amica innamorata di lui" ha raccontato Caserio. La risposta di Bassetti racchiude un certo romanticismo, bensì non riferito alla pretendente segreta, ma alla sua dolce metà: "Io sono felicemente sposato con mia moglie Chiara, che amo da 18 anni e a breve festeggeremo appunti i 18 anni di matrimonio" ha detto l'infettivologo.

In una recente intervista rilasciata a Chi Magazine, Bassetti ha svelato alcuni aneddoti sulla sua vita privata e, in particolare, di come questa sia cambiata dall'inizio della pandemia. Il professore ha spiegato che la televisione è come "una droga". Insomma, a Bassetti non sembrano dispiacere le frequenti apparizioni televisive che, da un anno a questa parte, caratterizzano la sua vita. "Che c'è di male?" domanda Bassetti. Il virologo ci ha tenuto a precisare che i suoi interventi televisivi non sottraggono spazio alla sua vita lavorativa. Insomma, prima i pazienti poi, se rimane del tempo, i programmi televisivi.

