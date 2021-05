Oggi è un altro giorno, Carmen Russo scoppia in lacrime davanti alla Bortone: "Ha riempito la nostra vita"

07 maggio 2021 a

Un’intervista profonda e commossa quella che Carmen Russo ha rilasciato a Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno, programma in onda ogni pomeriggio su Rai 1. La ballerina ha parlato della sua carriera e della sua vita privata, soffermandosi soprattutto sul marito Enzo Paolo Turchi, che poi l’ha raggiunta in studio, e sulla figlia Maria.

“Lei è come se fosse già grande, come se capisse tutto. Sembra aver capito quanto abbiamo sofferto quando non riuscivamo ad averla – ha raccontato la Russo con le lacrime agli occhi -. Maria ha riempito la nostra vita”. Nel corso dell’intervista con la Bortone, poi, ha parlato del suo legame con la madre: “Ho avuto con lei un rapporto un po’ conflittuale, ma la mamma è sempre la mamma”.

Continuando il discorso sulla madre, ha aggiunto: “Viveva a Modena, in campagna. Dieci anni fa dopo la morte di mio papà le ho proposto di venire a vivere con noi a Roma, ma non lo ha fatto”. Sul padre, invece, ha rivelato: “Non ricordo cosa ha detto la prima volta che mi ha vista in tv, ma so che era molto felice che la mia carriera stava decollando”. Infine sulla sua vita professionale: “Non mi è mai capitato di avere brutti episodi di avances perché ho sempre bloccato le situazioni sul nascere…”.

