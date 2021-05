Domenica In, "sul ritorno di fiamma con Flavio Briatore, lei...". La soffiata su Elisabetta Gregoraci dopo la puntata

08 maggio 2021 a

Pioggia di elogi per Mara Venier. Alessandro Cecchi Paone ha definito l'intervista a Elisabetta Gregoraci andata in onda a Domenica In "da manuale". Sul settimanale Nuovo Tv la spettatrice Giovanna da Genova ha scritto alla rubrica, dal titolo ‘La posta’. Immediata la replica del giornalista: "Va detto subito che l’intervista di Mara a Elisabetta è stata da manuale. Due grandi donne dello spettacolo coinvolgenti, magnetiche, intense. Trovo che sia un’ottima tv", ha commentato senza mezzi termini. Più cauto invece sul ritorno di fiamma tra la Gregoraci e l'ex marito Flavio Briatore: "Non mi pronuncio sul futuro sentimentale della Gregoraci. Solo lei sa cosa è meglio per se stessa e per il figlio Nathan Falco". E ancora: "Qui commentiamo i programmi televisivi e le prestazioni dei conduttori e degli ospiti".

Nella scorsa puntata, quella del 25 aprile andata in onda su Rai 1, la Venier aveva spiazzato tutto lo studio. Gregoraci compresa. Il motivo? Queste parole: "Stamattina ho parlato con Flavio Briatore. È ancora molto innamorato di te. Scusa Flavio, ma lo devo dire. Percepisci proprio l’amore”. A quel punto era stata la showgirl calabrese a dire la sua: "Siamo una coppia anomala. È come se non ci fossimo mai lasciati. Ci vogliamo molto bene". Eppure sono in tantissimi a fare la corte della bella Gregoraci che, anche al Grande Fratello Vip, aveva fatto perdere la testa al giovane Pierpaolo Pretelli: "Non fare Santa Maria Goretti! Hai tanti corteggiatori", aveva cercato di stuzzicarla la Venier.

Conclusa la parentesi più scherzosa, l'ex di Briatore aveva voluto ricordare sua mamma scomparsa: “Si è ammalata la prima volta di tumore a 38 anni. Ha sempre combattuto. I miei genitori mi hanno cresciuta su con grandi valori. Grande esempio di famiglia all’antica. Lei ha sempre dato forza a tutti noi. Penso sempre a lei, ora mi fai piangere, anche quando prego. Si è goduta Nathan solo il primo anno di vita. Anche mio papà ha avuto un piccolo tumore, ma tutto bene ora".

