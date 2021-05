Amici, "sfide truccate?": Cecchi Paone e il sospetto pesantissimo, la soffiata sulla "rinfrescata"

08 maggio 2021 a

Non stanno mancando le polemiche su questa edizione di Amici. Innanzitutto va detto che il successo in termini di ascolti è fuori discussione e conferma per l’ennesima volta l’interesse che il prodotto di Maria De Filippi riesce a suscitare. Non mancano però le accuse di poca trasparenza nella gestione dei ragazzi e soprattutto negli esiti delle sfide che si svolgono ogni settimana durante il Serale. Stasera, sabato 8 maggio, andrà in onda su Canale 5 la semifinale, che promette di essere spettacolare e piena di colpi di scena.

Nel frattempo Alessandro Cecchi Paone ha risposto alle critiche avanzate da uno spettatore sul programma, e lo ha fatto dalla sua rubrica “La posta” su Nuovo Tv. In particolare la critica era sul sistema delle sfide: sembra un po’ anomalo che quasi tutte finiscano con il risultato di 2-1, come se si volesse prolungare la suspense per motivi televisivi. Cecchi Paone però è stato categorico a riguardo: “Trovo che tutto sia fatto più che bene. Infine, riguardo i suoi timori sui risultati, per favore non sia complottista e si diverta”.

Parole di buon senso, quelle espresse da Cecchi Paone, che ha invitato i telespettatori a godersi lo spettacolo e la competizione, divenuta sempre più avvincente di settimana in settimana. “Non credo basti una serie di risultati uguali per dire che qualcosa non va - ha aggiunto - serve sempre una rinfrescata nelle presenze e nei meccanismi che regolano un talent storico e popolare come questo”.

