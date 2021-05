Striscia la Notizia, scuola di Roma "invasa dai cinghiali": l'ultima vergogna firmata Virginia Raggi

08 maggio 2021 a

Striscia la Notizia si è occupato dell’invasione dei cinghiali in corso a Frascati, in provincia di Roma. Gli animali si sono piazzati nel parco adiacente a un istituto comprensivo, a due passi dai bambini che non possono più svolgere attività all’aperto per evitare qualsiasi tipo di pericolo. Una situazione esasperante e che va avanti da un po’, per questo le mamme hanno deciso di contattare Jimmy Ghione. L’inviato del tg satirico di Canale 5 si è recato sul posto e ha effettivamente documentato la presenza di almeno una trentina di cinghiali.

“Ti abbiamo chiamato - hanno dichiarato le mamme - perché siamo disperate. Mentre portiamo a scuola i nostri figli e li andiamo a riprendere siamo invasi dai cinghiali. Si tratta di un vero e proprio gruppo che sta distruggendo tutto il parco, così da non renderlo fruibile per le attività all’aperto della scuola che sono fondamentali, visto il momento storico così delicato che stiamo vivendo. Inoltre la loro presenza è pericolosa a livello fisico per i bambini”. Allora Jimmy Ghione si è lanciato nella ricerca effettiva dei cinghiali: li ha trovati subito, a pochi passi dalla struttura della scuola e dall’area verde dove i bambini spesso escono a giocare.

“È pieno, assolutamente invaso e si trovano a due passi dai bambini”, ha testimoniato l’inviato di Striscia, che poi ha provato a chiedere spiegazioni al Comune di Frascati. Dove però non è riuscito a parlare con nessuno: “Il Comune è commissariato da un po’ di mesi. Va però trovata una soluzione sia per l’incolumità dei bambini e dei cittadini, sia per la tutela degli animali”.

