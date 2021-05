Verissimo, Giorgia Meloni confessa: "L'unica volta che sono stata davvero male", l'orrore contro sua figlia

08 maggio 2021 a

a

a

“C’è stata una sola volta in cui ho sofferto gli hater”. Giorgia Meloni ha svestito i panni di leader di Fratelli d’Italia e ha parlato a cuore aperto a Silvia Toffanin, che l’ha ospitata per la prima volta nel salotto di Verissimo. “Non mi appassiona un certo tipo di vittimismo - ha confidato la Meloni nella trasmissione di punta del sabato pomeriggio di Canale 5 - gli insulti però sono un’altra cosa rispetto alle critiche. Ho sofferto molto quando annunciai che aspettavo Ginevra dal palco del Family Day e qualcuno lo interpretò com un attacco politico”.

"Cosa mi farebbe piacere". Elisa Isoardi fuori dai denti: davanti alla Toffanin il pesantissimo messaggio a Pier Silvio Berlusconi

“In quella circostanza - ha ricordato la leader di Fdi - ci sono stati moltissimi odiatori, diversi dei quali mi auguravano di abortire. E lì io questa cosa l’ho patita per la prima volta: mi assumo sempre la responsabilità di ciò che dico e faccio, però in quel caso si trattava di mia figlia, mi sono sentita in colpa verso di lei perché non l’avevo protetta ma l’avevo esposta. Mi ha ferito dentro, quella è stata l’unica volta”.

"Ubriaco, avevo anche fumato". Federico Rossi choc dalla Toffanin: quel gesto che non riesce a perdonarsi

Poi la Toffanin ha mostrato un video in cui il compagno della Meloni la difende in diretta a TgCom24 dagli attacchi misogini di un professore universitario: “Non me lo aspettavo - ha dichiarato la leader di Fdi - e lui non mi aveva detto niente. Ho avuto anche paura perché nella sua posizione non era una cosa facile, però sono stata molto contenta. L’ho trovata una grande prova d’amore perché per lui era un po’ rischioso esporsi così durante il tg”.

"Elisa Isoardi? Ora sorride sempre". La voce clamorosa dai corridoi Mediaset: non solo lavoro. Dopo Salvini, si dice che...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.