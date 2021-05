L'Eredità, Flavio Insinna e l'aiutino che il campione non sfrutta: un clamoroso caso su "Unomattina"

08 maggio 2021 a

Alla ghigliottina della puntata de L’Eredità di oggi, sabato 8 maggio, un programma di Rai1 è finito tra gli indizi. Un caso a dir poco curioso e singolare: uno degli indizi era la parola “uno” mentre la risposta esatta era “mattina”. L’abbinamento conduceva quindi proprio al programma di Rai1 condotto da Monica Giandotti e Marco Frittella, che Flavio Insinna ha definito “uno dei nostri capolavori”. In questo modo ha colto l’occasione per mandare un saluto ai colleghi.

“Buon lavoro agli amici e alle amiche di Unomattina”, ha affermato in chiusura di puntata. Ma tornando alla ghigliottina, il campione Davide non è riuscito a indovinare la parola esatta - che era “mattina” - avendo dato come risposta “monaco”. Gli indizi a sua disposizione erano “uno”, “abito”, “fare”, metà” e “Ungaretti”: di conseguenza Insinna a malincuore ha dovuto comunicare al campione che la sua parola non era corretta.

Svanita, quindi, la possibilità di portare a casa il ricco montepremi di 47.500 euro: domani sera il campione Davide avrà però la possibilità di ritentare la fortuna, ovemai dovesse riuscire a difendere il suo titolo dai nuovi sfidanti. Infine Insinna ha chiuso con una battuta utilizzando proprio la parola “mattina”: “Non scappate, ho bisogno di voi mattina, pomeriggio e sera. Senza di voi sono perso”.

