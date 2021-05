Domenica In, la tristissima confessione di Arisa: "Non mi piace più stare sola", crollo psicologico dopo la finale di Amici

10 maggio 2021 a

I progetti privati, quelli professionali. Di questo ma non solo ha parlato Arisa, ospite di Mara Venier a Domenica in, su Rai uno, nella puntata di ieri 9 maggio. La cantante ha confessato di essere triste per la fine del Serale di Amici 20 su Canale 5 che si concluderà la prossima settimana. “Non ho grandi velleità, mi piacerebbe sicuramente fare una famiglia, non mi piace più tanto stare da sola. Mi sposo? Vediamo”, ha annunciato.

Durante la ventesima edizione del programma di Maria De Filippi la cantante ha conosciuto persone alle quali si è molto legata, fra le quali Rudy Zerbi. Sono memorabili i suoi siparietti con lui. E pure durante la semifinale, per esempio, si sono pizzicati lanciandosi frecciatine e messaggi osè.

Ma ora Arisa dovrà dire addio al programma.

In attesa di una riconferma per la prossima edizione la cantante si concentrerà sulla sua vita privata. Dalla Venier ha detto che da piccola il padre per punizione la mandava a pascolare i tacchini e quindi lei non riesce a mettere il guinzaglio oggi i suoi cani, “li porto a pascolare”. Quindi a oggi vorrebbe tanto che arrivassero serenità e tranquillità. Al momento non si sa se il matrimonio tra Arisa e Andrea Di Carlo si celebrerà davvero il prossimo settembre. Al momento infatti si sa soltanto che sono tornati insieme, come ha confermato su Instagram. A Diva e Donna, Arisa ha svelato un dettaglio della sua storia d'amore con Andrea che prima era fidanzato con un ragazzo. Quando l’ha conosciuto si era appena lasciato e l’ha subito visto come un fuoriclasse nel modo di vivere la sua vita, nel prendersi quello che vuole. Nell'assecondare i propri desideri.

