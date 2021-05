Rai, non solo Alberto Angela con Ulisse: "Quale testa sta per saltare", indiscrezioni sul terremoto a Viale Mazzini

10 maggio 2021 a

Aria di grandi cambiamenti in casa Rai. Dopo la sospensione a sorpresa di Ulisse di Alberto Angela, altri due programmi potrebbero chiudere i battenti. Nel caso di Ulisse, il motivo della sua cancellazione dal palinsesto sarebbero gli ascolti deludenti registrati, ma in realtà una versione ufficiale ancora non c'è. Un'altra chiusura, poi, potrebbe essere quella di Ore 14, la trasmissione condotta da Milo Infante su Rai 2. Prima di lasciare il posto al Giro d'Italia e salutare per l'ultima volta i telespettatori, il conduttore non ha nascosto un certo fastidio, mandando frecciatine a destra e sinistra: "Non so se torneremo. Grazie a Ludovico di Meo che è il direttore di Rai 2 e che ha creduto molto in questo programma in cui non proprio tutti ci hanno creduto, soprattutto all’inizio. Noi forse, chissà, se lo vorrete ci ritroveremo a settembre. Grazie a tutti, finiamo qui".

La chiusura compulsiva di programmi potrebbe riguardare - stando a quanto riportato da Marco Antonellis su Tpi - anche Anni Venti, in onda in prima serata su Rai 2. Pare, infatti, che non riesca proprio a decollare dal punto di vista degli ascolti. "L’ipotesi allo studio ai piani alti di viale Mazzini (anche se ufficialmente nessuno apre bocca) è di stopparlo il venti maggio", scrive Antonellis.

Oltre alla prossima nomina dei nuovi vertici, un'altra questione rischia di scombussolare viale Mazzini: si tratta degli autori dei programmi. La Rai, che starebbe lavorando in velocità per presentare i palinsesti autunnali entro i primi di giugno, sarebbe in procinto di chiedere agli autori una sorta di turn-over. Come spiegato dal Tpi, dovranno essere in grado di passare da un programma all'altro, alternandosi a vicenda.

