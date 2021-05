Ulisse, Alberto Angela sospeso da Rai 1. La decisione senza precedenti a viale Mazzini

08 maggio 2021 a

a

a

La prima serata di Rai 1, canale di punta del servizio pubblico, è letteralmente allo sbando. Basti pensare che è appena stato sospeso Ulisse-Il piacere della scoperta, condotto da Alberto Angela, presentatore e divulgatore di solito molto apprezzato dai telespettatori. Lui da solo, però, non basta. E il programma registra ascolti deludenti, come riporta Vigilanzatv.it.

"Elisa Isoardi? Ora sorride sempre". La voce clamorosa dai corridoi Mediaset: non solo lavoro. Dopo Salvini, si dice che...

La trasmissione del mercoledì sera su Rai 1 non solo è stata battuta la settimana scorsa dalla concorrenza esterna di Buongiorno mamma su Canale5, ma anche da quella interna di Rai3 con Chi l'ha visto? di Federica Sciarelli. I dati si sono rivelati così deludenti che il direttore di Rai 1 Stefano Coletta è stato costretto - come rivelato da TvBlog - a sospendere lo storico programma culturale, sostituendolo con la solita ed eterna replica del Commissario Montalbano.

"Perché si affida a una società esterna?": sospetti sulla Rai a "Striscia". Quanto è costato il concertone del Primo Maggio

La sospensione di Ulisse, insieme a tanti altri fallimenti della Rete Ammiraglia - come A grande richiesta, La canzone segreta, Penso che un sogno così, La musica che gira intorno e adesso anche Top 10 di Carlo Conti -, mette in luce una crisi senza precedenti in seno a Rai 1, che potrebbe incidere fortemente sulle sorti della direzione con l'arrivo dei nuovi vertici. Basti pensare, per esempio, che l'ex direttrice Teresa De Santis fu defenestrata con ascolti ben più elevati di quelli che si registrano adesso.

Denise Pipitone, tensione alle stelle in Rai: Sciarelli e Matano, un (velenosissimo) retroscena dietro le quinte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.