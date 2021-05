Striscia la Notizia, scoop dal Senegal: "I migranti? Risorsa solo per l'Africa". Ecco come stanno (davvero) le cose

10 maggio 2021 a

a

a

Rajae Bezzaz è approdata sull’Isola di Goree, in Senegal, per un servizio dal titolo "migranti di ritorno, una risorsa per l'Africa". Striscia la Notizia lo ha mandato in onda su Canale 5 per mostrare ai suoi telespettatori un fenomeno poco conosciuto ma piuttosto diffuso. L’Isola di Goree è stata dichiarata nel 1978 Patrimonio dell’Umanità: qui tanti migranti hanno usufruito della possibilità di reinserimento offerte dalle associazioni umanitarie per tornare a casa.

"Per fortuna che è un mezzobusto lì sotto...". Striscia nota il dettaglio: la giornalista del Tg3 va in onda così. Imbarazzo senza precedenti | Guarda

L’inviata del tg satirico di Antonio Ricci ha intervistato diverse persone che hanno fatto ritorno sull’Isola per conoscere la loro storia. In particolare Rajae Bezzaz si è soffermata a lungo con Karounga Kamara: dopo aver usufruito dei numeri programmi umanitari che facilitano il rientro a casa, adesso è lui che organizza e coordina tali aiuti tramite un’associazione che ha fondato nel 2017 insieme ad altri migranti senegalesi tornati in patria. “Ho passato sette anni in Italia - ha dichiarato - lavoravo come portiere di notte alla residenza universitaria della Cattolica. Sono tornato in Senegal dopo la morte di mia madre e il dolore di non essere potuto andare al suo funerale”.

"Invasa". Striscia mostra la peggiore delle vergogne per la Raggi: da non credere ai propri occhi, cosa si trova nella scuola di Roma | Guarda

Dal 2017 Karounga gestisce un’associazione che si occupa appunto di facilitare il rientro dei migranti. “Ma lo sanno che in Europa c’è la crisi e che molti senegalesi non otterranno un permesso di soggiorno perché sono considerati migranti economici?”, ha chiesto Rajae Bezzaz all’uomo. Il quale ha risposto così: “Lo sanno ma non ci credono, è quello il problema”. Poi però quando lo scoprono e vivono sulla propria pelle decidono di tornare a casa.

Sconvolgente verità sui siti di incontri: "Con chi parlate veramente". Striscia, truffa sessuale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.