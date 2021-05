Elisabetta Gregoraci "blindata per anni", il trionfo più atteso: indiscrezioni dai vertici Mediaset

11 maggio 2021 a

Elisabetta Gregoraci è stata confermata insieme ad Alan Palmieri alla conduzione di Battiti Live. L’evento musicale, che anche quest’anno come nel 2020 non sarà itinerante ma si concentrerà in un unico posto a causa della pandemia di coronavirus, è stato riconfermato da Mediaset per almeno altri tre anni: andrà in onda sempre in estate, sempre su Italia 1. Una bella soddisfazione professionale per la Gregoraci, sulla quale Mediaset e Radio Norba hanno deciso di puntare almeno fino al 2023 al momento di sottoscrivere il rinnovo della partnership.

Quest’anno l’evento musicale si svolgerà ad Otranto, con l’aggiunta di alcune performance on the road in altre località. Poi dal 2022 la speranza è di tornare a far sì che Battiti Live sia itinerante in tutto il territorio nazionale. “La fiducia che Mediaset e la direzione di Italia 1 ripongono in noi – ha dichiarato Marco Montrone, presidente di Radio Norba – non è più una scommessa ma è la certezza della bontà di un progetto fatto con il cuore e con la testa. Un prodotto che, con la collaborazione senza distinzione di bandiera di tutte le professionalità impiegate, è cresciuto fino ad imporsi tra i programmi più apprezzati e attesi della tv”.

Inoltre da oggi è partita la programmazione del nuovo spot pubblicitario, che mostrerà innanzitutto il restyling del logo di Battiti Live. Giunto alla sua diciannovesima edizione, l’evento musicale partirà in diretta su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba il 25 giugno: l’appuntamento su Italia 1 è invece fissato per metà luglio, secondo Davide Maggio la data potrebbe essere quella del 13.

