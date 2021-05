Amici, ricordate Anbeta? Star di Canale 5, sparita dalla tv dopo una rovinosa lite: ecco il suo volto oggi, impensabile

11 maggio 2021 a

Vi ricordate di lei? Si tratta di Anbeta, che per un lungo periodo di tempo, per la precisione dal 2003 al 2012, fu nel cast di Amici, la trasmissione di Maria De Filippi tutt'ora in onda su Canale 5, il talent-show in cui aveva il ruolo di ballerina professionista. A parlare di lei è Novella 2000, in una pillola firmata da Ivan Rota.

Il suo nome completo per la precisione è Anbeta Toromani. Ed è tornata a far parlare di lei perché ha affermato che avrebbe lasciato il programma dopo uno scontro proprio con la padrona di casa, la De Filippi. Una decisione, quella di lasciare, che comunque non le sarebbe stata imposta.

E ancora, ha spiegato che la conduttrice la avrebbe ripresa per i suoi metodi. Questo quanto le avrebbe detto la De Filippi: "Chi fa il mio lavoro ha un livello diverso, i commenti deve farli a casa sua e non davanti ad un ragazzo di vent’anni. Rispetto voi ballerini professionisti e vi trovo bravissimi, ma ogni tanto vi lasciate andare nei commenti. Specie tu, Anbeta. Non fare l’étoile che prende e se ne va". E invece così fece, sparendo dalla televisione.

E nella foto, potete vedere il voto di Anbeta oggi, dopo quasi un decennio di assenza dal tubo catodico. In verità, per lei il tempo sembra essersi (quasi) fermato. Anche se i fasti di Amici e delle danze su Canale 5 sono lontanissimi.

