Amici, sfregio ad Arisa dall'ex allievo Tancredi: quel gesto davanti a tutti che non è passato inosservato

Il gesto di un ex allievo di Amici nei confronti della sua insegnante sta facendo molto discutere: stiamo parlando di Tancredi e Arisa. Dopo l’eliminazione dal talent show di Canale 5, il cantante – che è anche figlio del direttore creativo di Giorgio Armani - ha smesso di seguire su Instagram la sua coach. Subito i followers si sono chiesti: “Ma che è successo?”.

Secondo la maggior parte dei fan, Tancredi sarebbe rimasto deluso per qualcosa in particolare. Infatti non avrebbe smesso di seguire solo Arisa, ma anche i giudici del talent, Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash. Sembra, invece, che l’ex allievo continui a seguire su Instagram alcuni professori del programma, come Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini.

Dopo aver lasciato la trasmissione a un passo dalla finale, Tancredi è tornato sui social per annunciare i suoi progetti futuri. “È sempre una grandissima emozione per me portare sul palco un mio inedito”, ha scritto, postando il video di una sua esibizione. Tornando all’inspiegabile gesto del ragazzo nei confronti di Arisa, alcuni hanno pensato che il cantante si sia arrabbiato perché la coach avrebbe avvantaggiato troppo Raffaele Renda nel corso del programma, danneggiando invece Tancredi. L'ex allievo è comunque molto amato sui social. Nell'ultima puntata di Amici, inoltre, ha usato il palcoscenico per rivolgersi al famoso padre. In particolare, ha inserito delle barre personali nel brano "Come Home": "Sto male perché a te ci tengo veramente. Non riesco più a sentirti solo con una chiamata. Non vedo l’ora di riabbracciarti e ritornare a casa".

