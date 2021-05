Striscia la Notizia, tapiro a Checco Zalone: vince il David, ma non lo ritira. "Forse credo poco in me stesso"

12 maggio 2021 a

Domani sera, giovedì 13 maggio, a Striscia la notizia Valerio Staffelli incontra a Bari Checco Zalone a cui consegna il Tapiro d’oro per non essersi presentato a ritirare il David di Donatello vinto. Premio ottenuto per la miglior canzone con “Immigrato”, brano del film “Tolo Tolo”. "Non sono andato perché non me l’aspettavo, forse credo poco in me stesso", spiega Zalone

Il comico ha battuto Laura Pausini, in gara (ma senza vittoria come agli Oscar) con “Io sì (seen)”, canzone del film “La vita davanti a sé”. "Quindi il Tapiro dovremmo darlo a Laura… Anzi, se ci è rimasta male le propongo di scambiare il suo Golden Globe, a cui io aspiravo, con il mio David di Donatello", ha scherzato l’attore.

La favorita ai David di Donatello era infatti Laura Pausini, per la canzone inserita nella colonna sonora del film La vita davanti a sé con Sophia Loren e diretto da Edoardo Ponti. Brano che ha vinto il Golden Globe ma non l’Oscar. Laura Pausini non ha ancora commentato pubblicamente alla sconfitta ai David di Donatello ma al momento dell’annuncio ha reagito con una sonora risata. La cantante italiana più famosa al mondo si è presentata all’evento con il compagno, il chitarrista Paolo Carta. Non è mancata qualche critica, qualcuno ha fatto notare sui social network: “Cara Laura. Il paese che tu ami tanto, che ringrazi sempre per primo quando vinci Grammy e Golden Globe non ti merita. Questo paese non ti meriterà mai”. Più elegante il commento di Zalone che ha fatto sorridere anche Staffelli.

