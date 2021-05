Pomeriggio 5, "tanti auguri!". Ma è morto da otto anni, super-gaffe di Barbara D'Urso: gelo vip su Canale 5

14 maggio 2021 a

Capita a tutti di sbagliare, e a volte succede anche a chi ha esperienza da vendere, come Barbara D'Urso. In chiusura della puntata di Pomeriggio 5 di ieri, giovedì 13 maggio 2021, Barbara ha dovuto poi chiedere scusa ai diretti interessati: Tony Renis e Little Tony. Ed è stata proprio l'omonimia delle due star a mettere in confusione la conduttrice campana, la quale ha scambiato i due volti noti, facendo gli auguri di buon compleanno alla persona sbagliata. "Amici oggi compie 83 anni il grandissimo zio Little Tony..." esordisce la partenopea, accorgendosi subito della clamorosa gaffe: "Mio Dio, no... No, è Tony Renis. Auguri, un abbraccio, ti voglio bene" ha cercato di rimediare.

Infatti, esattamente 83 anni fa nasceva Tony Renis. Little Tony è invece nato a Tivoli nel febbraio del 1941, ed è venuto a mancare il 27 maggio del 2013. L'imbarazzo in studio è stato palpabile, ma la conduttrice di Napoli sembra essere riuscita a rimediare in extremis. Un siparietto più imbarazzante per lei e la gente presente in studio, piuttosto che per i diretti interessati. Anche Little Tony si sarà sicuramente fatto una risata da lassù. In fin dei conti, si tratta di due cantanti storici del nostro Paese, contemporanei (Tony Renis è nato 3 anni prima di Little Tony) e con lo stesso nome.

La conduttrice 64enne continua a far parlare di sé anche per la sua vita amorosa. Si mormora che da mesi Carmelita si stia frequentando con Francesco Z, affascinante assicuratore con alle spalle un matrimonio che ha visto la luce di tre figli. A dare il via alle voci Roberto Alessi, collega nonché amico di Barbara D'Urso, e direttore di Novella 2000. Secondo il giornalista la storia d'amore tra i due andrebbe avanti da un po' e Barbara e Francesco sarebbero ad un passo dall'uscire pubblicamente allo scoperto.

