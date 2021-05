Striscia la Notizia, l'audio 'rubato' a Mara Venier su Pio e Amedeo: "Due parac***, si giocano la carriera"

14 maggio 2021 a

Striscia la Notizia è tornata a occuparsi del monologo di Pio e Amedeo che tanto ha fatto discutere nelle scorse settimane. E ancora tiene banco, anche se l’interesse è un po’ scemato: adesso però il tg satirico di Antonio Ricci ha deciso di aggiungere nuova carne sul fuoco con un deepfake piuttosto pesante. L’imitatrice di Mara Venier ha infatti sparato a zero su tutti quegli artisti facenti parte della Friends&Partners come Pio e Amedeo che sul caso sono rimasti in silenzio o hanno espresso posizioni “un po’ parac***”.

“Praticamente dopo il monologo di Pio e Amedeo è successo di tutto - ha esordito la finta-Mara - a partire da qualcuno che si è indignato perché Achille Lauro, il paladino dei diritti dei gay, ha messo un like sotto al post dei due comici. Ma non lo sanno che lavora anche lui con Salzano? L’unico che ha detto qualcosa è stato Michele Bravi al concerto del primo maggio”. Il cantautore aveva infatti fatto riferimento al monologo di Pio e Amedeo, pur senza citarlo direttamente: “Qualcuno ha detto che le intenzioni sono molto più importanti delle parole. Io una cosa la voglio dire, per me le parole sono importanti, tanto”.

Poi però ha in parte ritrattato in un’ospitata su Sky: “Non ero assolutamente contrario alla posizione di Pio e Amedeo”. E qui allora è arrivata la stoccata della finta-Venier di Striscia la Notizia: “Qualcuno deve avergli detto che Pio e Amedeo fanno parte della Friends&Partners come lui, basta dire qualcosa contro Sarzano e i suoi protetti e ti giochi la carriera”.

