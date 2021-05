La Vita in Diretta, Mara Venier e la verità sui suoi ex: "A parte Jerry Calà", una spiazzante confessione

14 maggio 2021 a

a

a

Un'irruzione a La Vita in Diretta per Mara Venier. La conduttrice di Domenica In ha fatto a sorpresa il suo ingresso nel salotto di Rai1 di Alberto Matano. "Bentornati a La vita in diretta, andiamo avanti con il nostro programma. Gli ospiti qui al tavolo sono…", ha detto il conduttore che però non è riuscito a concludere preso dalle risate. Al suo fianco infatti, non inquadrata, proprio lei: la Venier. "È vero che questa è stata casa tua, perché quanti anni sei stata qua? Tre? Però devo dire che ci stai bene", è stato il commento del conduttore mentre la Venier aveva preso il suo posto salvo poi restituirglielo: "Ti cedo il posto perché tu sei troppo bravo", ha replicato la conduttrice.

"Una delle prime relazioni". Sapete con chi è stata Mara Venier? Nome pesantissimo da Fabio Fazio

Messo da parte il siparietto, la Venier ha ripercorso il suo passato non sempre felice. In amore compreso: "Con gli altri compagni non è stato facile, ho sofferto molto, quindi forse mi meritavo un amore così grande", ha spiegato in riferimento al compagno di una vita Nicola Carraro: "Nicola è l’amore vero della mia vita, devo essere onesta con le altre persone, a parte Jerry Calà che è una persona buonissima ed è diventato un amore diverso, un fratello".

"Se mi regge il fisico". La strana frase della Venier, una bomba in Rai: ecco che cosa la aspetta

La conduttrice ha però dovuto fare i conti con tanti altri dolori. Tra questi la morte della mamma, da tempo malata di Alzheimer: "Prendevo dei farmaci, andavo in tv e sorridevo ma ero depressa, piangevo appena stavo da sola", ha rivelato per poi raccontare che il dolore per la morte della madre è stato tale da averla convinta a prendere una scelta molto sofferta: “Da quando se ne è andata non sono mai tornata a Venezia, provo troppo dolore". Le due, come spesso ribadito, avevano un legame strettissimo e la sua scomparsa non può che aver destabilizzato la conduttrice.

"Non mi piace più stare sola". Arisa, la tristissima confessione su "Amici": il crollo psicologico dopo la finalissima

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.