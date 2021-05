Striscia la notizia, Michelle Hunziker mai vista così: "Lo vede il movimento?". Lato B: là sotto, roba da infarto

14 maggio 2021 a

Anteprima Striscia la notizia a tutto pepe con una splendida, inedita (o quasi) Michelle Hunziker. A introdurre la puntata del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci è come al solito Gerry Scotti: "Eccoci qua, pronti, abbiamo una puntata ricchissima piena di inviati e collegamenti. Tanto che ne facciamo uno al volo, più al volo di così... Chiara Squaglia".

Ma in video non c'è l'inviata, bensì la Hunziker. L'imitazione della svizzera è irresistibile: "Sono Chiara Squaglia la vostra aquila della Toscana", scandisce con voce stridula Michelle, fasciata da un paio di jeans aderentissimi mentre inforca una bicicletta. Il pretesto perfetto, chiarissimo, per muovere il bacino in maniera decisamente molto sensuale. "Guardate come vado bene in bici, con movimenti sinuosi e armoniosi". "Squaglia, si vede che è ferma", la riprende Scotti: "Sì ma sono sinuosa", sottolinea con orgoglio la Hunziker/Squaglia.





Michelle HUnziker, sexy imitatrice di Chiara Squaglia: guarda il video integrale di Striscia la notizia





"Oggi voglio parlarvi di questa pista ciclabile in mezzo al nulla, larghissima. È uno spreco!". Mentre denuncia la "vergogna", sulla sua testa passa un aereo rombante. "Ma è una pista d'atterraggio", constata uno sconcertato Jerry. "E allora vado a intervistare i piloti!", se ne scappa in bici Michelle arrivando (anzi, è il caso di dire planando) direttamente in studio davanti al collega conduttore.

