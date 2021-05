Striscia la Notizia, "visto nei corridoi". Imbarazzo al Tg3, la corrispondente non sa di essere in onda: cosa le esce di bocca

15 maggio 2021 a

Piccolo scivolone per il Tgr in onda su Rai 3. A beccarlo è stata Striscia la Notizia nella rubrica andata in onda venerdì 14 maggio su Canale 5. Ai Nuovi Mostri ci è finito il tg regionale, dove il conduttore ha dato la linea alla corrispondente a Bari: "Diamo il buongiorno a Mariagrazia Lombardi dalla redazione di Bari", spiega per poi passare la linea alla collega che evidentemente non era pronta. "Ti ricordi pure tu che Alessandro Calabresi lo incontrai nei corridoi della sede di Potenza", si sente dire dall'altra parte.

La giornalista infatti non era pronta e stava parlando di tutt'altro con qualcuno dietro le telecamere. Tempestivo l'intervento del conduttore: "Abbiamo qualche problema con il collegamento, ci dedichiamo alla rassegna stampa". Una frase che scatena il commento della conduttrice del programma satirico di Antonio Ricci, Michelle Hunziker: "Non abbiamo saputo i fatti del giorno, ma quelli della giornalista sicuramente sì".

Sempre il Tg3 qualche puntata fa era finito nel mirino di Striscia. Tutta colpa dell'abbigliamento indossato dal suo "mezzobusto". "Il secondo posto è avvolto nel mistero: il Tg3 si tinge di giallo", si sentiva mentre veniva inquadrata la giornalista che indossava una giacca color giallo accesissimo. E ancora: "Questo colore sgargiante è un pugno in un occhio. Menomale che la giornalista in questione è un mezzobusto, non vogliamo sapere cosa c'è sotto", era stato il commento pungente del tg satirico. Tanto che la giornalista di Viale Mazzini si era guadagnata il podio della rubrica "Moda caustica". D'altronde il vestiario non dava altre possibilità.

