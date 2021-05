Verissimo, "la mia diversità è stata accettata". Sangiovanni, parole pesantissime: mistero sul cantante di Amici

15 maggio 2021 a

a

a

Anche Sangiovanni si confessa a Verissimo di Silvia Toffanin, nella puntata in onda sabato 15 maggio su Canale 5, a poche ore dalla finalissima di Amici, il programma di Maria De Filippi. E Sangiovanni è proprio tra i finalisti. Così, dalla Toffanin, ha ripercorso tutta la sua esperienza all'interno della scuola del talent-show.

"Ne bastava uno solo". Francesca Fioretti, lacrime dalla Toffanin: perché Astori non si è salvato

A Verissimo ha spiegato di non essere agitato, ma carico: non vede insomma l'ora di giocarsi la finalissima. Sangiovanni è il concorrente più piccolo di questa edizione, tanto che ha festeggiato la maggiore età proprio nella scuola di Amici. Quindi si è detto soddisfatto di quel che ha ottenuto, aggiungendo di non voler mollare per "puntare più in alto".

"Ospitate la Meloni? Sporchi di sangue". Vergogna e insulti della trans, Silvia Toffanin la asfalta: un massacro in tv

E ancora, Sangiovanni si è sbottonando affermando che "finalmente questo è il primo posto in cui la mia diversità è stata compresa e accettata, una cosa che ho sempre sognato". Non è chiaro, però, a quale "diversità" si riferisca il cantante. Nel corso di Amici, Sangiovanni ha trovato l'amore con Giulia Stabile, una storia che sembre destinata durare. E a lungo. Il cantante ha confermato che il brano Lady è stato scritto per lei. La canzone, per inciso, continua a scalare le vette delle classifiche musicali e radiofoniche: un successo clamoroso.

"Obesa con le cosce grosse, ma cosa vuoi ballare?". Orrore contro Serena Marchese, choc da Silvia Toffanin: una bestialità

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.