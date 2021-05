Isola dei Famosi, la durissima legge di Ilary Blasi: a chi vieta di entrare in studio, una fine umiliante

15 maggio 2021 a

Akash Kumar, concorrente dell’Isola dei Famosi 2021, ha fatto sapere che non starà più in studio nel reality show condotto da Ilary Blasi. Nessun gesto polemico nei confronti della trasmissione: "La mia presenza in studio termina qua… non sarò più presente. Questa è una scelta mia”, ha dichiarato Akash sul suo profilo Instagram. “È meglio dare spazio a persone che creano dinamiche”, ha concluso. Il modello, secondo molti, è stato molto ambiguo nei comportamenti sull'isola. Chi lo accusava di una operazione chirurgica agli occhi, ma lui ha smentito tale ricostruzione, sostenendo che i suoi occhi non sono altro che un dono di madre natura.

Negli ultimi giorni poi è finito al centro del gossip per via di una paparazzata con Antonella Fiordelisi, ex di Francesco Chiofalo. Ma pare che la paparazzata sia stata organizzata dallo stesso Akash e dalla medesima Fiordelisi. A dirlo è stato proprio Chiofalo che ha pure pubblicato un video in cui si vedono Antonella e Akash mettersi d’accordo con il fotografo di turno su quale posizione assumere per essere paparazzati nel momento opportuno.

Akash aveva confessato anche qualcosa su Elisa Isoardi una loro conoscenza prima dello show: “Le ho regalato duemila euro di vestiti prima dell’Isola dei Famosi. Ho fatto questo però me ne sono pentito”. Senza spiegare il perché del gesto per poi confermare che spesso è stato bugiardo sul suo privato: “Ho mentito nell’usare nomi falsi, consigliato dai miei agenti. Oggi uso quello vero, Akash, e punto al cinema e a Hollywood”. Idee molto chiare.

