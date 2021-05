Amici, Rudy Zerbi e la battutaccia spinta su Arisa: "Com'è bello farlo...", De Filippi costretta a intervenire

16 maggio 2021 a

Ultimo atto, finalissima di Amici, cala il sipario sul programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. E all'ultima puntata, come in tutte quelle precedenti, non possono mancare le battutine e le frecciate tra Rudy Zerbi e Arisa. Insomma, i due dopo aver passato tutto l'anno a punzecchiarsi non potevano esimersi da un'ultima dose di provocazioni.

E così ecco l'ultimo atto del loro rapporto, un amore-odio che ha generato gag e siparietti. Nel corso del circuito di canto che ha poi stabilito chi sarebbe andato alla finalissima, ecco che Arisa prende Zerbi in contropiede: "Stasera ha fatto un post dove dichiarava il suo amore", ha affermato riferendosi al collega. Pronta la replica, con Zerbi che cita tutti gli inediti dei finalisti: "Il primo selfie insieme. Finalmente a zero passi da me. Che sei un po’ loca ma ti comprerei tutta Malibù".

Ma non è finita. Ecco che sul palco si esibisce Sangiovanni con il brano Com'è bello far l'amore. E al termine della performance ecco che stavolta è Zerbi a rivolgere una battuta ad Arisa. E interviene anche la stessa De Filippi: "Arisa, Rudy Zerbi ti fa le battutacce". Battute un poco spinte insomma, in una indimenticabile finalissima in cui non sono mancate le tensioni neppure tra Rudy Zerbvi e Anna Pettinelli...

