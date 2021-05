Amici, la cannonata di Rita Pavone contro Giulia Stabile: "Solo per la risata", un gravissimo sospetto

Francesco Fredella 16 maggio 2021 a

Amici. Ma anche nemici. Dopo la vittoria Giulia Stabile al programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5, vittoria che riporta una coppa in mano ad una ballerina dopo anni, accade di tutto. Secondo i ben informati avrebbe dovuto vincere Sangiovanni, fidanzato di Giulia. Ma così non è stato. E alle polemiche si è aggiunta anche Rita Pavone, che ha attaccato Amici 20. Secondo il suo parere ci sarebbe stata uno squilibri di talento tra ballerini e cantanti (tra l’altro ha definito Alessandro Cavallo - che è giunto alla finalissima - ragazzo di straordinario talento).

“Penso che tra le testate giornalistiche presenti avrebbero dovuto esserci anche degli esperti di danza, i quali invece di riferirsi ad una ballerina per la sua risata, parlasse del suo modo di danzare”, tuona la cantante. E nel vortice delle polemiche sono arrivate anche le parole su Sangiovanni: “Lui è il corrispondente maschile di Madame. Anche nella gestualità. Separati alla nascita”.

La vittoria della Stabile, sicuramente, ha spiazzato tutti, insomma non era proprio attesa. La ballerina ha alzato la coppa aggiudicandosi il premio di 150mila euro in gettoni d’oro. Poi il premio Tim da 30mila euro essendo stata allieva più votata dal pubblico televisivo e, infine, il premio Marlù da 7mila euro assegnato a tutti i finalisti. Un derby del cuore: Giulia contro Sangiovanni alla finalissima. La Stabile ha conquistato tutti sin da subito ed è stato record di ascolti con uno share stellare. Intanto, per gli altri finalisti (Aka7even, Alessandro e Daddy) non c’è stato nulla da fare. A loro, comunque, l’emozione di aver toccato il cielo con un dito.

