L'aria che Tira, choc per Myrta Merlino: "Altra dimensione, roba da non credere". Le immagini che la sconvolgono

"C'è un pezzo di Paese che vive in un'altra dimensione, mi vengono in mente le parole di Vincenzo De Luca, quando diceva di andare col lanciafiamme. Uno onestamente non ci può credere, ma dopo queste immagini...Usate la testa ragazzi miei. Io ho tre figli che non ce la fanno più a restare a casa, ma dopo aver visto il servizio uno sa che dire...". Così Myrta Merlino, conduttrice di L'Aria che Tira in onda su La7, commenta un servizio del talk su uno dei tanti assembramenti dell'ultimo week end che hanno visto protagonisti molti giovani.

L'Aria che Tira. Myrta Merlino delusa dagli assembramenti dei giovani nel week end: "Usate la testa, ragazzi miei"

Sconsolata la conduttrice guarda le immagini e fa riferimento anche alla famosa frase del governatore della Campania. Vincenzo De Luca sull'uso dei lanciafiamme per dirimere gli assembramenti. Una proposta choc che la Merlino non condivide, ma che alla luce delle ultimo week end sembra non essere più una follia. "Usate la testa", spiega la Merlino che non vuole fare come De Luca, ma che davanti a certe immagini rimane molto perplessa.

La giornalista proprio l'altro giorno, dopo aver citato oggi martedì 18 maggio i suoi figli, ha ricordato con un post su Instagram la madre, in occasione della Festa della Mamma. Le foto che ha postato la giornalista evidenziano una grossa somiglianza con la madre. "Mia madre mi ha lasciato dentro un’impronta così forte, così indelebile che ogni giorno la riconosco di più. Ma soprattutto mi ha insegnato il valore della libertà. La libertà non si può spiegare. La puoi solo respirare, senza pensarci, come l’aria. L’ho detestata per avermela imposta come unica scelta. Ma la gratitudine, si sa, è la memoria del cuore. E oggi le sono grata per la libertà in cui ho vissuto sempre Madre mia”. Questo il pensiero social della Merlino.

