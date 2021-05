Fabio Fazio, la vip "censurata" la fucilata di Piero Chiambretti: "Non ti invita perché porta sf***? Una fortuna"

18 maggio 2021 a

a

a

Tiki Taka si occupa anche di Fabio Fazio. Nella puntata andata in onda lunedì 17 maggio su Italia1 a nominare il conduttore di Rai3 è stata Evelina Christillin, dirigente torinese nonché tifosissima juventina e oggi membro femminile del consiglio della Fifa. La Christillin ha rivelato il lato superstizione del volto di Che Tempo Che Fa ammettendo: "Da quando sono diventata presidente del Museo Egizio non mi invita più da nessuna parte, non vuole neanche parlarne".

"L'uno dall'altra". Fabio Fazio e Mara Venier, gira una voce... Dalla Rai la più impensabili delle decisioni

A spingerla a tanto era stato poco prima Piero Chiambretti che aveva svelato un curioso aneddoto: "La voce che gira a Torino è che la Juve non vinca la coppa per colpa del museo che porterebbe sf**”. Voce evidentemente confermata anche dalla dirigente che ha proseguito: "Intervengo magistralmente dall’alto della mia posizione apicale. In effetti, il tuo collega Fabio Fazio, grande mio amico dei tempi che furono, pensa veramente che gli egizi portino male". Non a caso fu lo stesso Fazio, anni addietro, a raccontare la sua fissazione: "Percorro sempre la stessa strada dai camerini allo studio, in scena devono entrare prima le signore, mi faccio microfonare sempre nello stesso identico posto e guai a nominare i colori innominabili".

"Continueremo a trattare il tema". Ranucci da Fazio non molla Renzi. "Report parlerà ancora dell'incontro con Mancini"

In ogni caso, superstizione o no è stato Chiambretti a lasciarsi andare a una frecciata al collega di Viale Mazzini consolando l'ospite in studio: Non la invita? Credo che questa sia una sua fortuna". Oltre a Fazio, la Juve ha fatto parecchio discutere in studio. Nel salotto del Biscione è infatti andata in scena una botta e risposta tra Raffaele Auriemma e Francesco Oppini, "Rizzoli fermerà Calvarese, ma se il capo dei designatori ferma un arbitro anche Cuadrado andrebbe fermato per una decina di giornate, ha ingannato l’arbitro. Il pallone è rotondo finché non c’è Cuadrado, queste cose lui le fa sempre. Lui e Chiellini se non avessero giocato in una big di Serie A avrebbero totalizzato un numero di presenze ben inferiori a quante ne hanno disputate", ha tuonato Auriemma mentre Oppini ha replicato: "Da tifoso juventino sono d’accordo che Cuadrado abbia simulato con un giocata velocissima, ma come mai con Mertens a Firenze non dicesti nulla? Mertens fece molto peggio, come mai non chiedesti la squalifica di 21 giornate?".

Verso il rinnovo con la Rai, ma a un caro prezzo: le indiscrezioni sul futuro di Fabio Fazio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.