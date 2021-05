L'Eredità, "ma che fai?". Flavio Insinna basito dal gesto della concorrente: occhio alla cartelletta

18 maggio 2021 a

Pur di vincere a L'Eredità si tenta di tutto. È accaduto nella puntata del 18 maggio del programma di Rai1 dove è stato un gesto ad attirare l'attenzione di Flavio Insinna. Alla ghigliottina, ancora una volta la campionessa Marta, speaker e deejay. La concorrente, vincitrice del triello, è arrivata alla fase finale con un tesoretto di ben 140mila euro. Eppure è stato il suo gesto prima della ghigliottina a spiazzare i telespettatori.

La campionessa ha infatti messo in equilibrio sul pennarello la cartelletta su cui dovrebbe scrivere la soluzione. A quel punto è stato il conduttore a chiedere spiegazioni: "Ma che fai?". "Penso che se la mia cartelletta prende aria, io indovino la parola", ha subito replicato confermando di essere alquanto scaramantica.

La parole sul "tavolo" sono state: "quattro, oro, rispettare, notte, semplici". Ma la concorrente non l'ha indovinata. Il motivo? Marta ha scelto la soluzione "natura". Sbagliata. Immediata la reazione dei fan del programma: "Non è natura, è tempi", scrivono alcuni follower prima del verdetto. E ancora: "Non ti arrampicare sugli specchi, è sbagliata". Insomma, questa volta il gesto non ha portato grande fortuna. Tanti, tantissimi i telespettatori che Insinna tiene incollati al piccolo schermo. Tra questi anche Lorenzo, un bambino di sette anni che, spiegano i genitori in una lettera per la trasmissione, "ci costringe ogni giorno, festivi inclusi ad inscenare le puntate con tanto di stacchetto musicale, professoresse, messaggi". Riferimento poi alla ghigliottina: "Da mesi ormai trascorriamo le serate insieme ai suoi pupazzi di peluche che rappresentano i concorrenti, le parole, le sfide. C’è tutto". E ancora, la famiglia spiega che non sono andati a buon fine i tentativi di distogliere Lorenzo dalla trasmissione. Infatti il piccolino passa "i suoi pomeriggi scrivendo pure la sceneggiatura e le domande che ci aspettano puntali dopo cena".

