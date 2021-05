DiMartedì, Antonella Borallevi esplode contro Virginia Raggi: "Ma cosa vede lei? Tra cinghiali e spazzatura...", volano stracci in studio

19 maggio 2021 a

Se c’è una cosa che può essere riconosciuta a Virginia Raggi è certamente il coraggio. Quello di andare in televisione - in questo caso specifico da Giovanni Floris a DiMartedì, andato in onda su La7 nella serata di martedì 18 maggio - e ripetere l’elenco delle (poche) cose buone fatte durante la sua amministrazione a Roma. Nel salotto di Floris la Raggi è però stata oggetto di ripetuti attacchi, anche da parte di Antonella Borallevi che sedeva di fronte a lei.

“Sono interessata al lato emotivo della sua scelta di ricandidarsi”, ha esordito la scrittrice, che poi ha aggiunto: “Le chiedo onestà, il nostro cervello ha la tendenza a raccontare il passato, lei infonde anche una certa sicurezza sul fatto che è stata brava, però ha praticamente ammesso di aver perso cinque anni. Si è ricandidata perché invece di aver sbagliato vuole dimostrare che ha fatto bene?”. “Ho ammesso problemi di inesperienza - ha replicato la Raggi - ci sono stati sicuramente degli errori, non sto dicendo che sono la più brava in politica, però ho lavorato tanto per andare a sistemare tante cose che erano rimaste in sospeso, come i bilanci dell’Ama”.

“Le faccio notare che lei ha ripetuto due volte i bilanci dell’Ama e gli asili nido - è intervenuta nuovamente la Borallevi - ma i cinghiali e la spazzatura a Roma lei li vede? Dov’è andato il denaro dato a Roma dall’Europa? Mi chiedo, ma cosa vede lei? Forse dovrebbe cambiare il colore delle lenti con cui guarda il mondo”.

