I Soliti Ignoti, Amadeus blocca tutto: "Adesso vi spiego". Il 'trucco' di Barbara Alberti, cosa spunta in postazione

Un episodio insolito ha colpito Amadeus e tutto il pubblico di Rai 1 durante la puntata de I soliti ignoti andata in onda ieri sera. L'ospite vip e detective del giorno era Barbara Alberti, scrittrice e opinionista, che - come molti suoi colleghi in precedenza - ha giocato per beneficenza. In particolare per devolvere il montepremi al Centro Astalli, la sede italiana del Servizio dei Gesuiti per i rifugiati.

Poco prima dell'inizio dell'indagine, però, è successo qualcosa di inedito. La Alberti, infatti, ha subito messo un foglio di appunti sulla sua postazione e Amadeus ha spiegato tutto: "Barbara per non sbagliare, si è segnata tutte le regole del gioco". Immediati i commenti dei più affezionati seguaci del programma su Twitter: "Brava, molto professionale". E ancora: "Complimenti, non come chi va lì e non sa le regole". La "strategia" dell'ospite, insomma, è stata fortemente apprezzata dal pubblico a casa.

Una volta partito il gioco, la scrittrice è riuscita a mettere da parte una cifra non di poco conto, ben 161mila euro. L'Alberti, però, ha preferito approfittare di tutti gli aiuti, giocando alla fine per "solI" 32.200 euro. Tuttavia, sfortunatamente, non è stata in grado di indovinare il parente misterioso nella fase finale dell'indagine. Domani, però, si tornerà a giocare per la solidarietà.

