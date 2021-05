I Fatti Vostri, chi piazzano al fianco di Giancarlo Magalli: indiscrezioni sul colpaccio in Rai

Francesco Fredella 19 maggio 2021 a

a

a

Prima del previsto, quasi alla fine della stagione televisiva, per Michele Guardì arriva il momento di pensare alla prossima edizione de I fatti vostri. Dopo Samantha Togni, che è stata al fianco del conduttore lo scorso anno, dovrebbe arrivare Pamela Camassa. Secondo il settimanale Nuovo Tv, diretto da Riccardo Signoretti, l'accordo sarebbe stato già stretto in questi ultimi giorni. Se l'indiscrezione fosse vera si tratterebbe di un vero colpaccio per il programma di Michele Guardì, da molti anni condotto da Giancarlo Magalli (che nella passata stagione è stato affiancato da Samantha Togni dopo la rottura professionale con Adriana Volpe).

"Alla Volpe...". Magalli, disastroso fuorionda: la regia manda tutto in diretta, che imbarazzo ai Fatti vostri | Video

Per adesso, nel quartier generale di Rai2 nessuno ne parla. Zero conferme e solo tante indiscrezioni che si rincorrono alla velocità della luce. La Camassa, che ha partecipato ad Amici Celebrities, potrebbe rappresentare la giusta soluzione al programma di Rai2. Tra l'altro è un volto conosciuto in viale Mazzini, visto che ha partecipato a “I Raccomandati”, “Tale e Quale Show”, “Ballando con le Stelle”.

"Cosa so". Lite Magalli-Volpe, il grande della tv rivela un retroscena su I Fatti Vostri (e non solo)

Subito dopo la fuga di notizie, la Camassa è stata avvistata al Foro italico in occasione di "Tennis and Friends" (era insieme al compagno, Filippo Bisciglia).ma non ha voluto rispondere alle domande dei giornalisti. L'indiscrezione pubblicata dal settimanale di Riccardo Signoretti sarebbe fondata. Anche quest'anno, quindi, Michele Guardì avrebbe già messo in salvo lo storico programma di Rai2, che da sempre è una colonna portante del palinsesto della seconda Rete Rai. Chi pensava ad una chiusura o, addirittura, ad una sostituzione di Magalli ha sbagliato di grosso: Giancarlo è stato riconfermato.

"Ma io ho chiamato la Clerici". Gelo a Rai2, il disastro totale al centralino. Gianarlo Magalli umiliato, reagisce così

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.