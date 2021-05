Isola dei Famosi senza un vincitore, altra bomba su Ilary Blasi: un caso senza precedenti

20 maggio 2021 a

Indiscrezioni prima della finalissima dell'Isola dei Famosi, che andrà in onda il prossimo 7 giugno, rigorosamente su Canale 5 e rigorosamente sotto la conduzione di Ilary Blasi. Una stagione non semplice, quella del reality, tra ritiri, abbandoni, polemiche e qualche problema in termini di share. Ma tant'è, il traguardo si avvicina e il risultato strappato da Mediaset è comunque buono.

Eppure, questa Isola dei Famosi 2021 passerà alla storia anche per una ulteriore peculiarità: sarà la prima da che esiste il reality in cui il vincitore non verrà proclamato in studio, ma direttamente dall'Honduras. Insomma, un'Isola senza vincitori: l'indiscrezione si rincorreva da tempo ma ora è stata confermata direttamente da TvBlog.

A "spoilerare" la scelta è stato Marco Maddaloni nel corso di una diretta su Instagram. La mancata proclamazione in studio è ovviamente dovuta all'emergenza coronavirus: chi viene eliminato dall'Isola, infatti, non può mettere piede in studio se non dopo le due settimane di quarantena obbligatoria imposte a chi torna dall'Honduras, quindici giorni di isolamento previsti dalla legge attualmente in vigore.

