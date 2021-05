Isola dei Famosi, sospetti su Myrea e Fariba: quelle parole che hanno scatenato i naufraghi

Francesco Fredella 19 maggio 2021 a

a

a

E all’Isola dei famosi cadono le maschere. Di nuovo, ancora una volta. “Mi sto avvicinando sempre di più a Fariba Tehrani, la trovo una persona sincera e onesta. Dice sempre tutto quello che pensa”, dice Miyrea Stabile davanti alle telecamere del programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Adesso sgancia la bomba e tutto diventa un boccone per il gossip.

"Mi manchi di rispetto". Akash frigna e minaccia? Ridicolizzato da Ilary Blasi: caos in tv

Tra le due naufraghe ci sarebbe una vera e propria alleanza, che sta tenendo il gruppo sulle spine. Ci sarebbe un vero piano. Il motivo? Fino a poco tempo fa non ai rivolgevano neppure la parola e dopo l’ultima puntata è scoppiato il feeling. Miryea e Fariba nel corso del daytime confermano di essere legatissime. La Tehrani, però, sembrerebbe triste per la nomination. E, quindi, si è sfogata con Miryea.

"Ma è nuda?". Il rosa e lo "squarcio" strategico, Ilary Blasi in onda così: il look (spinto) che fa perdere la testa | Guarda

La madre di Giulia Salemi, spesso attaccata dal gruppo, dice di sentirsi un po’ messa in disparte. Ma contro Myrea è arrivata pure Angela Melillo, che l’ha accusata di essere falsa. Non solo, la Melillo crede che ci sia una vera e propria strategia alla base di tutto. Sull’Isola dei Famosi, dopo tensioni e litigi, arriva un patto di ferro. Finalmente arrivano due amiche, che stringono un vero e proprio patto per andare avanti. Alla faccia delle malelingue.

"Vomito, sto male, mi sento svenire". Attacco di panico in diretta, Cerioli-choc: Ilary Blasi costretta a intervenire

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.