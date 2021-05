Uomini e Donne, "perché non risponde?". Messaggi compromettenti, drammatico sospetto su Gemma Galgani: un terremoto

Francesco Fredella 21 maggio 2021 a

Un momento duro. Difficilissimo per Gemma Galgani. La registrazione di Uomini e Donne di mercoledì 19 maggio 2021, secondo le ultime indiscrezioni, regalerà colpi di scena. Ancora una volta ci pensa Il Vicolo delle News a fare uni spoiler. Cosa accade tra i protagonisti del Trono Over? Oramai si va verso la fine del programma, previsto per il 28 maggio.

Ed il colpo di scena arriva con Gemma Galgani che chiama al centro dello studio Aldo e Isabella: sembra un film già visto. Nulla di nuovo, per intenderci. Ma dopo la puntata bomba di ieri - con Gemma che ballava il Can Can - oggi potrebbe accadere di nuovo di tutto. La Galgani accusa Aldo di aver chiuso con lei e la scusa ricade su Isabella (che sarebbe sempre più razionale). Aldo confessa di essersi tirato indietro perché non l’ha vista realmente coinvolta. Ed è un nuovo boom in puntata.

Insomma, Gemma scopre verità forse troppo scomode. Aldo non vede la Galgani interessata. E racconta di aver mandato ancora messaggi a Gemma - nonostante avessero chiuso. Gemma resta impassibile. Come un iceberg. Nessun segnale emotivo. Tina, ovviamente, si schiera sin da subito dalla parte del Cavaliere. Lo scontro potrebbe essere di nuovo dietro l’angolo all’improvviso. Adesso, però, sembra che Gemma voglia in qualche modo raccogliere i cocci di tutta questa faccenda che la rende poco felice. Non riesce a trovare l’amore ed è costretta ogni giorno a litigare con Tina. Che non molla la presa ed è subito un vero vortice di emozioni. Si volta pagina.

