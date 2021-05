Verissimo, paura per Mahmood: "Un momento terribile", il male che lo affligge

21 maggio 2021 a

a

a

Altra puntata di Verissimo, il programma di Silvia Toffanin in onda su Canale 5. Le anticipazioni riguardano la trasmissione di sabato 22 maggio, dove tra gli ospiti ecco spiccare Mahmood, il cantante vincitore di Sanremo nel 2018. Una lunga intervista, tra pubblico e privato, in cui l'artista ha a lungo parlato del ddl Zan, per poi spiegare di trovarsi in un momento personale molto difficile.

"Nemmeno io lo vedevo". La sfuriata di Maria De Filippi, ciò che nessuno poteva aspettarsi

Alessandro Mahmood, questo il vero nome di Mahmood, si è schierato senza indugi a favore del ddl Zan: "Questa legge deve essere approvata per difendere soprattutto le persone che non possono farlo da sole. Tutti devono sentirsi sicuri nella nostra società. Esiste una violenza basata anche sull’ignoranza: aggredire due ragazzi che si baciano in metro o essere cacciati da casa perché si ama una persona dello stesso sesso è fortemente sbagliato", ha insistito il cantante.

"Non riuscivo neppure a guardarmi". Giulia Stabile, la confessione: il momento più buio

Quando però la Toffanin ha chiesto a Mahmood se fosse innamorato, ecco che il cantante non è riuscito a nascondere un profondo disagio. Il 28enne ha infatti ammesso: "Sto vivendo un periodo terribile". La ragione? "Non riesco a capire fino in fondo le emozioni quotidiane che mi travolgono". E ancora, ha spiegato di trovarsi in un periodo confuso, "una via di mezzo tra lo star bene e lo star male". Mamhood non ha voluto però svelare ulteriori dettagli. Da sempre, il cantante, protegge con grande cura la sua sfera privata. Questa intervista a Verissimo non ha fatto eccezione.

"La mia diversità è stata accettata". Sangiovanni, parole pesantissime: mistero sul cantante di Amici

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.