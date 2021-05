Verissimo si ferma: Silvia Toffanin saluta i telespettatori, cosa c'è dietro lo stop

19 maggio 2021 a

Verissimo saluta con l'ultima puntata che andrà in onda sabato 22 maggio, tornerà poi in onda a settembre sempre con Silvia Toffanin. Tra gli ospiti ci sarà la vincitrice di Amici Giulia Stabile, che racconterà le prime emozioni fuori dalla scuola. Ci sarà spazio anche per parlare di Sangiovanni, fidanzato di Giulia Stabile e suo primo amore. Inoltre ci sarà la presenza di tutti i finalisti di Amici. LA stessa Satabile ha già raccontato qualcosa sulla sua esperienza nel talent di Maria De Filippi: "Grazie ad Amici ho iniziato ad accettarmi di più. Ora riesco a vedermi allo specchio struccata e per me è già tantissimo. Prima mi truccavo sempre e cercavo di non guardarmi mai, ora mi trucco una volta a settimana. Poi c'è anche Sangiovanni che mi fa sentire bellissima", ha svelato.

Sarà Vera Gemma poi l'altra ospite che si racconterà, uno dei volti di punta dell'Isola dei Famosi. Nel frattempo per quanto riguarda l’Isola dei Famosi, la quindicesima edizione del reality è entrata ormai nel vivo. La fame è la stanchezza si fanno sentire sempre di più e, tra i naufraghi ancora in gara, le discussioni sono praticamente all’ordine del giorno. Ma manca sempre meno alla fine e la sfida tra i concorrenti diventa sempre più accesa.

Inoltre Silvia Toffanin ospiterà un volto amato della musica italiana come Emma Marrone, più volte ospite del programma di Canale 5.

