Uomini e Donne, Gemma Galgani balla il can-can? Mossa sbagliata, a 72 anni si vede tutto: choc su Canale 5

E adesso arriva pure il can-can. Così Gemma Galgani a Uomini e Donne - il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 - conquista praticamente tutti in un’ esibizione da capogiro, unica, che potrebbe arrivare a "I nuovi mostri", la rubrica di Striscia la Notizia sul meglio del peggio della settimana televisiva.

La Galgani partecipa alla sfilata che s’intitola "Seducente come un sogno d'estate". Batte le rivali ha battuto tutte le sue rivali con un can can super virale. Lascia a bocca aperta persino Tina Cipollari, sua acerrima nemica. Abito rosa fluo, agilità sfoderata quasi all’improvviso e a gran sorpresa, Gemma ottiene i voti più alti dal pubblico maschile. "Sono a dir poco disgustata, è ridicolo alla tua età", dice Tina Cipollari che non molla mai la presa ed è pronta attaccare Gemma. "Bisogna riconoscere la grinta, l’energia, l’agilità e il fisico di una donna di 72 anni, è stata davvero bravissima”, commenta Gianni Sperti.

La scena di Gemma che balla lascia tutti senza parole. Ed è un momento di trash assoluto. Tutti i giorni, come da copione tra Gemma e Tina gli scontri sono dietro l’angolo. Tina attacca, Gemma risponde. Il cortocircuito è servito. Ora, però, per la Galgani sembra arrivato un momento molto difficile: dov’è l’amore? Solo pochi giorni fa Manetti, il suo ex fidanzato conosciuto proprio a Uomini e Donne, è tornato ad attaccarla. La Galgani non risponde. Ma non sembra essere felice di tutta questa situazione. Così, preferisce dimenticare buttandosi sul can-can. Ed è una scena super virale. Probabilmente, come detto, Antonio Ricci la inserirà a Striscia la Notizia, insomma una vera chicca da non perdere assolutamente.

