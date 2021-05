Striscia la notizia, Michelle Hunziker e una foto struggente: "Porto ancora le cicatrici, chissà dove sei ora"

21 maggio 2021 a

Michelle Hunziker, conduttrice di Striscia la notizia con Gerry Scotti, ha voluto fare una rivelazione sulla sua infanzia postando la foto della sua cresima insieme ad un suo amichetto. "Ho trovato questa foto stamattina!", ha esordito la conduttrice, aggiungendo: "Ero davvero una teppista…ma quanto ci siano divertiti". Il post su Instagram della Hunziker è visibile alla fine del paragrafo e la conduttrice di Striscia la notizia ha ricordato la sua infanzia con il suo amico Adrian.

I due correvano con i pattini a rotelle, soprattutto nei supermercati e non mancavano le cadute tanto che la stessa Hunziker ha ammesso che ancora adesso porta le cicatrici sulle ginocchia a causa dei vari colpi ricevuti. Ricordando la sua infanzia, Michelle Hunziker ha concluso nostalgica il suo pensiero: "Chissà dove sarà oggi Adrian…".





Questa sera, venerdì 21 maggio, Michelle Hunziker e Gerry Scotti saranno alla guida di una nuova puntata di Striscia la notizia. Spesso la conduttrice fornisce sui social anticipazioni su ciò che andrà in onda scherzando con la sua truccatrice. Ed oggi a Laura Barenghi che ironicamente si lamentava di essere costantemente ripresa da lei, Michelle Hunziker, dunque, ha concluso: “Sei come le Kardashian". Questo inverno la Hunziker ha visto sua figlia Aurora, ammalarsi di coronavirus. “Non mi sento molto bene. Adesso sono in autoisolamento. Ho contratto il Covid quindi non riuscirò a raggiungervi”, aveva spiegato Aurora lo scorso novembre. "Mi è arrivata la tosse che io non ho mai. Perciò ho capito che poteva essere lui, anche se ho sperato di no”.

