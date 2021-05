Verissimo, Deddy "devastato" per la ballerina di Amici: Silvia Toffanin ignara di tutto, manda in onda un video. Gelo in studio

22 maggio 2021 a

Deddy e Rosa si sono lasciati? E' questa la domanda che molti fan si stanno facendo dopo l'ospitata del cantante e finalista di Amici nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. A turbare i seguaci della trasmissione sono state le espressioni del giovane artista quando la conduttrice del talk di Canale 5 ha mandato in onda un video sulla sua storia d'amore con la ballerina. Storia nata proprio all'interno della scuola e che ha fatto appassionare i telespettatori. A molti, infatti, Deddy è apparso addirittura triste nel vedere i momenti passati con Rosa.

In realtà, si sospetta che i due si siano lasciati già da un po'. Soprattutto perché la coppia non si è ancora mostrata insieme sui social dopo la fine del programma. Anche se questo non esclude che non si siano già visti di persona. Le domande dei fan sono troppe e al momento tutte senza risposta. "Ma Deddy e Rosa si sono mollati? Lui era devastato”, ha scritto un utente su Twitter. A Verissimo il cantante ha parlato di lei, ma non col sorriso, come molti hanno fatto notare anche sui social.

Le uniche parole che Deddy ha detto sulla ballerina sono state queste: "Sono stati momenti bellissimi che ho condiviso con lei. Ha reso il mio percorso decisamente più leggero. Nella casetta c’è stato un periodo in cui non avevo l’appoggio di nessuno se non il suo. Il mio tutto all’interno della casetta era lei”. Il cantante, comunque, non ha fatto nessun riferimento al fatto che la sua relazione possa essere finita, né la Toffanin gli ha fatto domande di questo tipo.

