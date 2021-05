Verissimo, "quella volta a casa di Franco Battiato": Emma Morrone, ricordi e commozione dalla Toffanin

22 maggio 2021 a

a

a

Emma Marrone è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove non è mancato un momento di forte commozione ricordando Franco Battiato. La cantante salentina ha infatti avuto un rapporto molto speciale con il maestro, del quale era stata ospite in passato nella sua Sicilia. “Per me è sempre stata una persona quasi soprannaturale”, ha esordito Emma, che non ha nascosto tutto l’orgoglio di aver conosciuto Battiato e di aver condiviso con lui una bella amicizia.

"Era devastato". La Toffanin ignara di tutto, mostra questo video a Deddy: gelo in studio, già mollato dalla ballerina di Amici?

“Non dimenticherò mai la vacanza che ho fatto con lui in Sicilia - ha aggiunto la nota cantante, che si sta preparando a un nuovo tour a partire dal prossimo 3 giugno - l’ho vissuto come uomo oltre che come artista. Ricordo le nostre passeggiate all’alba sulla spiaggia, mi ha dimostrato tanta stima. Lo porterò sempre nel cuore e lo ringrazierò per tutto ciò che mi ha insegnato. Bastava guardarlo negli occhi, era un uomo quasi soprannaturale, emanava un’energia troppo forte. Dobbiamo solo essere grati a lui e alla musica che ci ha lasciato”.

"Adulti e insegnanti, cosa dicevano di me". Sangiovanni, il dramma prima di Amici: Toffanin di sasso

Nelle ore successive alla morte di Battiato, Emma aveva pubblicato sui social un regalo molto speciale che aveva ricevuto dal maestro, che aveva realizzato un dipinto appositamente per lei. A Verissimo, invece, la cantante ha anche parlato del ddl Zan, esprimendo il suo favore: “Questa legge dovrebbe essere all’ordine del giorno, mi dispiace che passi come una cosa straordinaria come se fossimo nel Medioevo”.

"Mi hanno scritto dopo la finale". Giulia Stabile, le bulle senza vergogna: Silvia Toffanin le 'cancella'

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.