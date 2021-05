Domenica In, Jasmine Carrisi blocca papà Al Bano: "Non ti allargare", anche la Venier resta di sasso

23 maggio 2021 a

a

a

“I figli vanno guardati e seguiti sempre”: Al Bano ha occhi solo per Jasmine Carrisi. I due – ospiti di Mara Venier a Domenica In – hanno parlato del loro rapporto padre-figlia. Durante l’esibizione di Jasmine al centro dello studio, il cantante di Cellino San Marco ha assistito attento e con occhi amorevoli. Dopo la performance ha spiegato che i figli vanno seguiti sempre.

"Aiutatemi": il dramma di Francesco Nuti irrompe su Rai 1, crollo di Mara Venier

La figlia, però, lo ha subito fermato, anche se ironicamente, e ha detto: “Non ti allargare. Comunque scherzo, mi segue tantissimo”. Al Bano, poi, ha continuato a elogiare Jasmine, che da poco ha intrapreso la carriera da cantante, e l’ha definita “silenziosamente ribelle”. “Seguo il mio istinto”, è stata la replica della giovane.

"Totale protezione per farlo parlare". Denise Pipitone, bomba dell'avvocato dalla Venier: tassello decisivo per risolvere il mistero

Nel corso del programma, poi, Al Bano e la figlia hanno ricevuto un videomessaggio affettuoso da parte di un volto noto di Rai 1, Antonella Clerici, che ha detto loro: “Mi mancate molto. Mi manca il vostro rapporto. Vi mando un grande abbraccio, a presto”. Padre e figlia, infatti, hanno partecipato di recente come coach a un programma condotto proprio dalla Clerici, il fortunato talent show The Voice Senior. Al Bano, inoltre, ha svelato in una recente intervista che lui e Jasmine sarebbero stati riconfermati nel cast della trasmissione.

"Basta gufi". Vaia dalla Venier asfalta Galli e Crisanti: "Stiamo massacrando il virus"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.