Tommaso Zorzi, la stangata: niente programma, la misteriosa decisione a Mediaset (e le indiscrezioni)

Un colpo al cuore. Salta il programma di Tommaso Zorzi (che sarebbe andato in onda su Italia 1). Una brutta notizia, da cancellare, per il vincitore del Grande Fratello vip che è stato promosso sul campo ad opinionista dell'Isola dei famosi. Un rebus sui motivi che hanno portato allo stop del programma Mediaset. TvBlog annuncia di questo stop improvviso, che lascia molto sgomento tra gli addetti ai lavori. Insomma qualcosa sarebbe andato per il verso storto, ma non si sa ancora cosa.

Ma per Zorzi, tutto sommato, le cose non sono andate male: Il Punto Z su Mediaset Infinity ha funzionato e poi il suo sbarco al Maurizio Costanzo Show come opinionista fisso ha dato i suoi frutti. Ma cosa sarebbe accaduto ai piani alti di Cologno Monzese? Come mai il Biscione, che avrebbe puntato molto su Zorzi, all'improvviso ha deciso di optare per lo stop? “Niente numero zero per Tommaso Zorzi quindi. Che il ricambio generazionale nella televisione del giorno d’oggi non sia così semplice e lui sia stato un fuoco di paglia?”, si legge su TvBlog.

E sembra, stando ad alcune indiscrezioni che abbiamo raccolto, che Zorzi non l'abbia presa molto bene. Intanto, la sua esperienza all'Isola dei Famosi si avvia alla conclusione. Secondo le anticipazioni de Il Punto Z Zorzi intervisterà Vera Gemma. Un programma, quello in onda ormai da settimane, che è un palliativo nell'attesa di capire cosa riserverà il futuro al famoso influencer. Un ritorno in tv da protagonista? Un ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip? Per adesso non si sa nulla. Lui, con un milione di followers al seguito, non parla. Silenzio assoluto.

