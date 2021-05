Isola dei Famosi, mossa sbagliata di Valentina Persia: roba da censura. "Tutto fuori, diglielo con delicatezza": panico-Blasi

25 maggio 2021 a

Imprevisto piccante, quello capitato a Valentina Persia nella puntata dell'Isola dei Famosi di lunedì 24 maggio 2021, in onda su Canale 5 e rigorosamente condotta da Ilary Blasi. Non sono mancate le risate tra i presenti in studio, a partire dalla presentatrice fino ad arrivare agli opinionisti: Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Il punto è che c'è stata una gara tra Valentina Persia e Matteo Diamante per contendersi l'immunità e, alla fine, ad avere la meglio è stato Diamante. Ma a prendersi la scena è stata Valentina Persia: Durante le lunghe bracciate a nuoto, si è intravisto qualcosa di... proibito.

La sfida consisteva nel trasportare a nuoto dei cubi dal peso notevole. Premio in palio? La tanto ambita immunità. E durante la sfida, Valentina Persia non si rende conto che le si è spostato il reggiseno, svelando quindi le sue forme in diretta televisiva. Ci ha pensato Ilary Blasi a farle notare indirettamente l'episodio: "Ha un seno fuori! Massimiliano, ora glielo devi dire con delicatezza" ha esortato la conduttrice Romana Massimiliano Rosolino, il quale ha colto subito l'occasione al balzo per fare una battuta a riguardo: "Le dirò di non prendere tutte le cose di petto. Ecco Valentina, copriti!".

Nonostante Matteo Diamante sia riuscito a portare a casa la sfida, Valentina Persia è stata una avversaria all'altezza. "Potevate metterli più pesanti, no? Non è che c'è del cibo dentro?" ha ironizzato Persia sul contenuto dei cubi. Ilary Blasi ha poi invitato Rosolino ad aiutare Valentina a uscire dall'acqua, la quale ha così replicato a un commento di Iva Zanicchi: "È il cu*** che mi pesa, Iva! Comunque i cubi erano pesantissimi, solo un uomo poteva vincerla". Tuttavia, Valentina Persia non ha mai mollato la presa, dimostrando di meritare di andare in finale all'Isola dei Famosi e di arrivare assieme a Beatrice Marchetti alla tanto attesa proclamazione.

