L'Eredità, il campione Massimiliano fuori controllo: "L'ha detto davvero? Poveraccio...". gelo in studio

Come da tradizione de L'Eredità, il campione di turno non vince e i telespettatori sui social lo massacrano. Questa volta è toccato a Massimiliano, che dopo aver vinto il triello vola alla prova finale, la temibile Ghigliottina, con un montepremi di 110mila euro. Mica noccioline.

Flavio Insinna presenta le parole-chiave per indovinare la soluzione ma il campione non sembra in grande forma, sbaglia più volte e alla fine gioca per portarsi a casa "solo" 27.500 euro. Perlomeno, la sventagliata di indizi sembra piuttosto favorevole. "palma", "fronte", "coda", "ribelle" ed "erba" sono i cinque indizi, e Massimiliano deve trovare la parola in comune.

Passano i secondi, scade il tempo e il campione azzarda: "Cuore". Ma già provando ad abbinare il termine ai 5 indizi, le sue scarse certezze crollano: "Cuore di palma - spiega il campione - un cuore in erba, forse...". Lo sguardo di Insinna è tutto un programma. E su Twitter si sta già scatenando la valanga di sfottò. "La risposta esatta era ciuffo - lo gela il conduttore, padrone di casa -. Ciuffo di palma, ciuffo sulla fronte, ciuffo sulla fronte, ciuffo ribelle e ciuffo d'erba".

E i telespettatori, da casa, se la ridono e infieriscono: "Non ci posso credere, ma come ha fatto a sbagliare? Era facilissimo". "Incredibile, ma che c'entra cuore?". Molti "ereditiers" (così si sono auto-definiti i fan più accaniti del quiz preserale di Rai1) assicurano di aver indovinato già prima di aver di fronte tutti gli indizi, ma qualcuno si dimostra più comprensivo: "Povero Massimiliano, si è emozionato".

