Striscia la Notizia, Aurora Ramazzotti beccata in auto così: è gelo, tutto in famiglia. Bomba sulla figlia della Hunziker

26 maggio 2021 a

La rubrica "Vip alla guida" di Striscia la Notizia questa volta ha beccato Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e Michelle Hunziker. L'influencer si è mostrata sui social al volante, mentre intonava "Killing Me Softly With His Song". Ripresa dall’inviato di Striscia, Max Laudadio, inizialmente ha spiegato di non avere il telefono in mano, ma appoggiato nel portaoggetti. Poi incalzata da Laudadio, ha fatto mea culpa e ha lanciato un appello: "Non bisogna mai riprendersi e usare il telefono mentre si guida".

Poi ha accettato la “punizione”: cantare sulle note dello stesso brano un testo di scuse. “Stavo guidando e pioveva, e mi filmavo lo so - ha cantato Aurora - non si può fare, è vietato: la mamma l’ha detto anche al babbo, oltre che al cane, anche al gatto. Ora mi scuso: non lo rifarò”. "Sei stata bravissima", gli ha detto allora Laudadio.

"Il telefono quando si entra in macchina si mette nel portaoggetti", ha sottolineato ancora la figlia della Hunziker. "Allora lei si è scusata ufficialmente e siamo sicuri che non torneremo a parlare di Aurora Ramazzotti per questo motivo", ha detto infine Laudadio. Nei saluti finali la Ramazzotti non ha ovviamente dimenticato di salutare la mamma, che conduce il tg satirico insieme a Gerry Scotti. "Amore ci vediamo a casa", ha detto ironicamente Michelle una volta rientrati in studio.

