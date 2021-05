Striscia la Notizia, "le case che stanno cadendo a pezzi". Servizio inquietante, ecco a chi appartengono: si capisce tutto

25 maggio 2021 a

a

a

Jimmy Ghione è intervenuto a Frosinone in seguito alle numerose richieste pervenute a Striscia la Notizia da parte di cittadini disperati ed esasperati da una situazione molto pericolosa. Le palazzine di corso Francia, gestite da Ater, stanno infatti cadendo letteralmente a pezzi e vanno messe al più presto in sicurezza, prima che ci scappi la tragedia: cadono con grande frequenza dei lastroni che comportano enormi rischi per la sicurezza degli inquilini e di chi passa da quelle parti.

L’inviato di Striscia la Notizia non si è limitato a documentare la caduta dei lastroni, ma ha anche parlato con Franco, il portavoce di 63 famiglie esasperate da questa situazione molto pericolosa: “Siamo arrabbiati e impauriti, sono tre anni che si staccano i lastroni mettendo a repentaglio la nostra vita. Noi siamo regolari e paghiamo l’affitto tutti i mesi, le abbiamo provate tutte. Non passa giorno in cui non si stacca un lastrone, se non fosse recintato ci scapperebbe il morto. Dappertutto è così, un problema comune a tutte le palazzine”.

"Ma come ca*** parla? Lo insegnano a scuola". Mediaset, clamoroso fuorionda: Loreti umilia la collega, "Striscia" all'attacco | Video

Le lamentele degli inquilini con Ater non ha però prodotto risultati. Allora Jimmy Ghione è andato a parlare con Alfio Montanaro, direttore generale Ater Frosinone: “Stiamo cercando di capire tecnicamente cos’è successo, andremo a sistemare tutto sicuramente. Di concerto con la Regione stiamo cercando le risorse. Quando potranno gli inquilini stare tranquilli? Contiamo di risolvere il problema entro fine ottobre”.

"Che dire, ti auguro un futuro...". Prego? La sconcertante gaffe di Silvia Toffanin, occhio alla reazione dell'ospite: il gelo | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.