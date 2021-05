Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa di Striscia la notizia derubati in diretta: la vergogna dei ladri a Milano

Francesco Fredella 26 maggio 2021 a

Brutta avventura per Juliana Moreira, la modella brasiliana, moglie di Edoardo Stoppa. Sui social arriva uno sfogo durissimo. L’ex valletta di Cultura Moderna e conduttrice di Paperissima Sprint insieme al Gabibbo viene derubata a Milano e racconta tutto con un filo di voce e tanta rabbia su Instagram. Alcuni delinquenti hanno rotto il vetro della sua auto portando via alcuni oggetti personali. Juliana Moreira era impegnata con alcuni suoi collaboratori per un servizio fotografico. Solo quando è tornata in auto si è resa conto di quello che è successo. I ladri hanno rubato la borsa della palestra e lo zainetto di Juliana.

Juliana Moreira ha fatto un appello ai ladri: "Portate indietro tutto". Ovviamente, tra gli effetti personali c'erano anche i documenti - patente e passaporto - oltre che altre cose. Sui social il video è diventato sin da subito virale facendo il giro della Rete. Migliaia i commenti che ha ricevuto in pochissime ore. Edoardo Stoppa non ha ancora fatto commenti (tra l'altro era con lei sul set del servizio fotografico).

Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa sono uniti più che mai. E risale allo scorso autunno la loro ultima apparizione in televisione quando sono stati ospiti a Domenica Live, condotto da Barbara D’Urso. Un'intervista per festeggiare il terzo anniversario di matrimonio. In quell'occasione l'inviato di Striscia ha detto di voler diventare padre per la terza volta padre dopo la nascita di Lua, avvenuta nel 2011, e Gabriel, arrivato nel 2016. Sicuramente, Juliana ed Edoardo Stoppa - per antonomasia l'amico degli animali - sono una coppia formidabile. Che piace a tutti.



