Amici, Deddy a Radio Zeta: "Ho un unico ricordo brutto". Il momento più duro, dalla De Filippi

Molto impegnativa, come esperienza. Quella di Amici, la scuola più famosa della tv sognata praticamente da centinaia di nuove leve, è un'esperienza molto complessa. E lo sa bene Deddy, che ha partecipato in questa edizione. Ora, a bocce ferme e dopo la fine del clamore mediatico legato al talent della De Filippi, si racconta a Radio Zeta, la radiovisione punto di riferimento per la Generazione futuro. "Dal punto di vista fisico, comunque, Amici è molto impegnativo: la cosa bella è che mi sono affezionato a tutti", dice. "Ho un unico ricordo brutto: quando mi son sentito dire che non so cantare, ma in realtà mi è servito per motivarmi e dimostrare il contrario".

Deddy è arrivato alla finalissima. Un capitolo indelebile della sua vita da artista, iniziata sotto i riflettori di radio e tv. Il cantante de Il Cielo Contromano confessa: “Sono contentissimo di come è andata, non pensavo neanche di arrivare in finale. Trovarmi già al serale, per me avevo già vinto: la finale? Non avevo aspettative, volevo solo divertirmi". Deddy, prima di avvicinarsi alla musica, faceva il barbiere. E a Radio Zeta, durante la diretta, ripercorre quegli anni. "Mi manca un po’ fare il barbiere, a scuola ho tagliato i capelli a tutti. Il problema più grande è che tutti erano sistemati, tranne me”, dice alla Generazione Futuro. Ora, però, per lui si aprono le porte di un futuro che sembra già scritto: musica e successo. Il resto lo capiremo nei prossimi mesi. Sembra che Deddy si sia già messo al lavoro per nuovi brani, che hanno il sapore del successo.

