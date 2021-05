Uomini e Donne, Gemma Galgani rovinata da Tina Cipollari: "Ho dei messaggi, di chi eri l'amante"

28 maggio 2021 a

La stagione televisiva di Uomini e Donne sta volgendo al termine, ma il clima non è certo dei più sereni. Come al solito autrici degli scontri più feroci nel dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi sono Gemma Galgani e Tina Cipollari. Quest’ultima ha innanzitutto provocato la dama torinese, che a sui dire sarebbe invidiosa di Isabella, un’affascinante imprenditrice romana di 53 anni che sta conquistando il parterre maschile e soprattutto i social.

“Mi risulta che Isabella abbia fatto la modella - ha dichiarato Tina - me l’ha detto un mio caro amico stilista. Mi ha detto che sei stata una grande modella 30 anni fa. Gemma, è inutile che rosichi e fai la gallina del pollaio. Poi ormai tutti parlano di Isabella, sui social è la regina. Lei adesso è chiacchieratissima e molto amata”. Poi è arrivato l’attacco duro nei confronti della Galgani: “A me arrivano tante informazioni. Ho dei messaggi della direttrice del tuo teatro. Devo farli vedere? Mi ha proprio detto di dire che la direttrice non sei tu, ma è lei. Posso mostrare tutto. Ti sei vantata di avere un ruolo che non hai. Hai sempre fatto la bigliettaia al Teatro Nuovo di Torino”.

Gemma ha risposto con una precisazione: “Non credo che lei scriva a te. Io sono stata la direttrice di un altro teatro dove lavoravo prima, precisamente l’Alfieri di Torino”. Ma a questo punto Cipollari ha sganciato la bomba: “Certo, perché eri l’amante del titolare del teatro. Eri l’amante”. Galgani allora ha minacciato querele: “Le prove dove stanno? Ci rendiamo conto? Lei non si può permettere di dire queste cose, non sono vere. A questo punto prenderò provvedimenti”.

